BEKIJK: Mitoma deelt Liverpool nieuwe dreun uit: Ex-Union-spits zorgt met pareltje in slotminuut voor FA Cup-exit

Zo fungeerde hij vandaag ook als gesel voor het noodlottige Liverpool. In de allerlaatste minuut van het FA Cup-duel, pakte hij uit met een geweldige goocheltruc in de grote rechthoek. Hij verraste zo de rode defensie en duwde de 2-1-eindscore ultiem nog op het scorebord.

Kaoru Mitoma vult de leemte van Leandro Trossard bij Brighton feilloos in. De Japanner - die vorig jaar van Union overkwam - is in zijn laatste elf wedstrijden al goed voor zes doelpunten en twee assist.

De vreugde-explosie in het Falmer Stadium kwam zienbaar hard aan bij titelverdediger Liverpool. Het zag zijn beste kans op een beker - in dit eerder dramatische seizoen - zo in rook opgaan.

The Reds kwamen na 30 minuten nochtans op voorsprong via de voet van Harvey Elliott - die eerder ook al de winning goal in de vorige ronde tegen Wolverhampton had gemaakt.

Maar een lang leven was de heropleving van Liverpool niet beschoren. Nog geen 10 minuten later profiteerde Lewis Dunk van een flipperkastmoment om The Seagulls langszij te brengen. Mitoma maakte de comeback daarna compleet.

Voor Liverpool is de bekeruitschakeling een nieuwe domper in een al tegenvallend seizoen. Ook in de League Cup zijn The Reds al uitgeschakeld. In de competitie volgen ze als nummer negen op 21 punten afstand van leider Arsenal.