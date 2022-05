Liverpool mag met de FA Cup pronken na nieuw strafschopdrama tegen Chelsea

Chelsea - Liverpool in een notendop:

Liverpool én Chelsea laten de kansen liggen

Geen Origi in de basis bij Liverpool, Lukaku mocht wél starten bij Chelsea, waar Havertz op de valreep geblesseerd afhaakte. De Rode Duivel stond in de openingsminuten op een eiland, want Liverpool greep Chelsea meteen bij de keel. Vooral Diaz maakte het de Blues bijzonder lastig, na nog geen 10 minuten hield Mendy de Colombiaan van de 0-1.



Pas halfweg de eerste helft kwam Chelsea boven water toen Pulisic op aangeven van Mount nipt voorlangs besloot. Niet veel later schotelde de Amerikaan een dot van een kans voor aan Alonso, maar die mikte na een zwakke aanname op Alisson. Liverpool kwam met de schrik vrij, maar had ook pech toen Salah na een halfuur geblesseerd naar de kant moest.



Zo sterk het wedstrijdbegin van Liverpool was, zo fel was de start van Chelsea in de tweede helft. Alonso besloot nipt voorlangs en mikte een vrije trap op de lat, terwijl tussendoor Pulisic Alisson tot een knappe redding dwong.



Liverpool ontsnapte opnieuw, maar kwam in de slotfase zelf nog bijzonder dicht bij de winning goal. Het doelhout gooide tot twee keer toe roet in het eten voor de Reds. Eerst trof Diaz de buitenkant van de paal, daarna besloot Robertson van dichtbij op de staak. Lukaku zag het nog net op het veld gebeuren, hij werd na een bleke match vervangen door Ziyech.