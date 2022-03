Tottenham ziet weer trofee wegglippen: tiener schiet Middlesbrough naar de kwartfinales in de verlengingen

Middlesbrough liet in de vorige ronde al zien dat het een taaie klant is. Manchester United ging bij de 16e penalty onderuit. Ook tegen Tottenham maakte de nummer 7 uit de Championship overuren.

Die verlengingen waren niet eens onverdiend, want Middlesbrough was voor het grootste deel van de match de evenknie van de Spurs, die wel een goal van Harry Kane afgekeurd zagen worden.

Maar in de verlengingen gaf de ploeg van coach Antonio Conte niet thuis. Nadat Tottenham al een paar keer met zijn geluk had gespeeld, was het in de 108e minuut toch zover: de 19-jarige Josh Coburn nagelde de bal voorbij Lloris.

In het resterende kwartiertje hield Middlesbrough al bij al makkelijk stand, ook al had doelman Lumley een heerlijke reflex nodig om een late gelijkmaker te vermijden.

Tottenham verlengt door deze nederlaag zijn trieste reeks in de FA Cup. Het speelde 31 jaar geleden, toen de Premier League nog niet eens bestond, voor het laatst de finale.