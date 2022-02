BEKIJK: Manchester City vlot voorbij Fulham dankzij dol openingskwartier en 2 assists van De Bruyne

Bekervoetbal staat gelijk aan spektakel. Ook in Engeland.



Fulham begon op bezoek bij Manchester City furieus aan de wedstrijd. Fabio Carvalho opende na een handvol minuten de score voor de leider uit de tweede klasse.



Lang konden de bezoekers daar niet van genieten. Exact 92 seconden later maakte Ilkay Gundogan gelijk. Nog voor het kwartier kopte John Stones City - op hoekschop van De Bruyne - op voorsprong. Het signaal voor beide ploegen om een adempauze te nemen.



Fulham toonde lef en nam zowaar het balbezit in handen. De thuisploeg wachtte geduldig af op die ene kans die de wedstrijd op slot gooide.





Die kwam er ook na rust. Jack Grealish ging makkelijk neer in de zestien en kreeg een penalty cadeau. Riyad Marhez nam het geschenk in ontvangst en werkte niet veel later de 4-1 in doel, alweer op aangeven van Kevin De Bruyne.





Opdracht volbracht voor het team van Pep Guardiola, dat voor het 7e jaar op rij naar de 5e ronde van de FA Cup gaat.