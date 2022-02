West Ham kruipt door oog van de naald tegen zesdeklasser (!) in FA Cup

West Ham is in Engeland aan een uitstekend seizoen bezig. In de competitie praat de Londense club een hartig woordje mee in het debat om de Champions League-tickets. Na 23 speeldagen staat het vijde, op één puntje van de vierde plaats van Manchester United.

In de FA Cup kreeg het met Kidderminster Harriers een voetbaldwerg voorgeschoteld in de vierde ronde. Maar de zesdeklasser deed de bezoekers na twintig minuten stevig schrikken toen Penny de 1-0 scoorde. De 4.000 thuisfans in Kidderminster werden gek.

West Ham stond onder druk en ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar de enthousiaste thuisploeg had weinig moeite met het steriele spel van de bezoekers. West Ham leek af te stevenen op een grote afgang, maar Declan Rico wierp zijn team diep in de extra tijd nog een reddingsboei toe: 1-1.

De late gelijkmaker had Kidderminster echter niet uit het lood geslagen, want het leek ook in de verlengingen gewoon stand te houden. Tot minuut 122: dankzij Jarrod Bowen kon West Ham alsnog een absolute blamage vermijden en bekert het verder.