Tottenham bevestigt goed seizoensbegin niet in de League Cup en sneuvelt tegen Fulham

Tottenham en zijn prijzenkast, het blijft een lachertje in Engeland.

Zonder Harry Kane waren de Spurs evenwel goed aan een nieuw tijdperk begonnen in de competitie met fris voetbal onder trainer Ange Postecoglou.



Zou het dit jaar dan toch eens lukken? In de League Cup alvast niet, want Fulham was de boeman in de eerste ronde.

Micky van de Ven was voor de pauze de schlemiel met een owngoal, Richarlison kopte de bezoekers kort voor het uur op gelijke hoogte.

In de penaltyserie kwam de enige misser op naam van Davinson Sanchez: Fulham door, Tottenham out.