VAR dwarsboomt twee keer heldenrol Lukaku, die penaltyspektakel tegen Liverpool verliest

In een knotsgekke en bitsige bekerfinale gaven Liverpool en Chelsea gretig ruimte weg in de rug. Dat zorgde voor een waslijst aan kansen.

Mendy was onklopbaar tussen de palen bij Chelsea.

VAR vergalt tweemaal feestje voor Lukaku

Na een vrije trap leek Joel Matip op weg naar de winnende treffer. De VAR zag dat Van Dijk een te stevig blok zette en vergalde het feestje. De Nederlandse verdediger probeerde het niet veel later zelf, maar opnieuw stond Mendy pal.



Het laatste woord in de reguliere speeltijd was voor de pas ingevallen Romelu Lukaku. Onze landgenoot devieerde een voorzet subtiel, maar ook de Liverpool-doelman was niet te kloppen.



De verlengingen werden een ware uitputtingsslag. Een kolfje naar de hand van Lukaku, die opbokste tegen zijn verdediger, draaide en scoorde. Even was hij de held van Chelsea, tot de VAR roet in het eten gooide.



Niet veel later was de VAR opnieuw kwelduivel van de Belg. Lukaku leverde een assist af bij Havertz, maar ook de Duitser werd teruggefloten voor buitenspel.