VIDEO: Owngoal houdt recordclub Werder Bremen in de Bundesliga

De heenmatch in Bremen was geëindigd zonder doelpunten, in Heidenheim viel er wel meteen een goal: een owngoal. Het was thuisspeler Theuerkauf die de bal per ongeluk in de kruising schoot.

De verdediger heeft een verleden in Bremen, maar daar kon hij nooit doorbreken. Nu hielp hij zijn ex-club een handje.



Werder speelde gretiger dan vorige week, maar zelf scoren, lukte maar niet. Dat brak de bezoekers bijna zuur op, want in de slotminuten maakte Heidenheim gelijk. Na een knal op de paal was Kleindienst goed gevolgd: 1-1.



Zo werd het nog spannend, maar dankzij een goal in de extra tijd, trok Augustinsson zijn team definitief over de streep. Daar kon een penaltydoelpunt van Heidenheim niks meer aan veranderen.

Zo blijft Werder Bremen in de hoogste afdeling. Volgend seizoen snijdt de ex-club van Kevin De Bruyne zijn 57e jaargang in de Bundesliga aan. Dat is er een meer dan Rekordmeister Bayern München.