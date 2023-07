Antwerp wint nu ook de Supercup! KV Mechelen plooit pas na strafschoppen

Supercup Antwerp - KV Mechelen in een notendop:

Dominant Antwerp scoort maar 1 keer voor de rust

Van de dubbel naar de tripel?

Antwerp was torenhoog favoriet in de Supercup bij de heruitgave van de bekerfinale tegen KV Mechelen. En net als in die bekerfinale van vorig seizoen leek The Great Old een maatje te groot te zijn voor Malinwa.

De thuisploeg schoot het beste uit de startblokken in de Bosuil, vooral het koppel Bataille-Balikwisha vond elkaar blindelings in de openingsfase.

Gaëtan Coucke moest een eerste keer tussenbeide komen op een poging van Jelle Bataille, een minuut later was het wel raak voor Michel Ange Balikwisha met Bataille als aangever.

Een snel tweede doelpunt van Balikwisha ging niet door na een eerste minutenlange VAR-fase van het seizoen, de spits stond buitenspel.

Met de rust in zicht kwam de 2-0 plots wel heel dichtbij, maar de deklat voorkwam een owngoal van Jordi Vanlerberghe en Coucke tikte even later de pegel van Avila over doel.

Na een dominante eerste helft van Antwerp, waarin KV Mechelen geen kans bij elkaar gevoetbald kreeg, leek de Supercup al gespeeld.