clock 17:58 17 uur 58. Barcelona wint de Champions League! De vrouwen van Barcelona verslaan Wolfsburg en winnen voor de tweede keer de Champions League voor vrouwen. De She-Wolves klommen in de eerste elft tot 0-3 en in een knotsgekke tweede helft draait Barcelona het nog helemaal om. . Barcelona wint de Champions League! De vrouwen van Barcelona verslaan Wolfsburg en winnen voor de tweede keer de Champions League voor vrouwen. De She-Wolves klommen in de eerste elft tot 0-3 en in een knotsgekke tweede helft draait Barcelona het nog helemaal om.

clock 17:53 17 uur 53. Barcelona kan het afmaken, maar doet dat niet. Hegering zit er tot 3 keer toe zeer goed tussen. . Barcelona kan het afmaken, maar doet dat niet. Hegering zit er tot 3 keer toe zeer goed tussen.

clock 17:50 17 uur 50. Nog een opstootje tussen Popp en Paredes. Zo tikt de tijd zonder veel voetballen verder in het voordeel van Barcelona. . Nog een opstootje tussen Popp en Paredes. Zo tikt de tijd zonder veel voetballen verder in het voordeel van Barcelona.

clock 17:47 17 uur 47. 7 minuten extra. De extra tijd is begonnen. We tellen er liefst zeven minuten bij! Kan Wolfsburg nog verlengingen uit de brand slepen? . 7 minuten extra De extra tijd is begonnen. We tellen er liefst zeven minuten bij!

Kan Wolfsburg nog verlengingen uit de brand slepen?

clock 17:43 17 uur 43. Putellas is klaar om in te vallen. Ze komt onder luid gejoel van de supporters op het veld. De gouden bal is terug. . Putellas is klaar om in te vallen. Ze komt onder luid gejoel van de supporters op het veld. De gouden bal is terug.

clock 17:42 17 uur 42. Barcelona maakt toch meer aanstalten op de 4-2, dan Wolfsburg op de gelijkmaker. Wolfsburg is nog aan het bekomen van de 3-2. Maar het zal toch snel moeten gebeuren voor de She-Wolves met nog 6 minuten reguliere speeltijd. . Barcelona maakt toch meer aanstalten op de 4-2, dan Wolfsburg op de gelijkmaker. Wolfsburg is nog aan het bekomen van de 3-2. Maar het zal toch snel moeten gebeuren voor de She-Wolves met nog 6 minuten reguliere speeltijd.



clock 17:30 17 uur 30. Wissels bij beide ploegen . Intussen is Geyse er in gekomen voor Barcelona in plaats van Paralluelo. Roord (Wolfsburg) gaat naar de kant voor Lattewein. . Wissels bij beide ploegen Intussen is Geyse er in gekomen voor Barcelona in plaats van Paralluelo. Roord (Wolfsburg) gaat naar de kant voor Lattewein.

clock 17:29 17 uur 29.

clock 17:28 17 uur 28. 3-2: Barcelona draait het helemaal om . Rolfö straft gesukkel in de verdediging af van Wolfburg genadeloos af: 3-2. . 3-2: Barcelona draait het helemaal om Rolfö straft gesukkel in de verdediging af van Wolfburg genadeloos af: 3-2.

clock 17:28 17 uur 28.

clock 17:23 17 uur 23. Barcelona heeft bloed geroken en blijft verder zoeken naar kansen. Het was even alle hens aan dek voor Wolfsburg. De stormvloed van Barcelona is even gaan liggen en Wolfsburg komt er twee keer goed uit met twee schoten van Pajor. . Barcelona heeft bloed geroken en blijft verder zoeken naar kansen. Het was even alle hens aan dek voor Wolfsburg. De stormvloed van Barcelona is even gaan liggen en Wolfsburg komt er twee keer goed uit met twee schoten van Pajor.

clock 17:09 17 uur 09. Barcelona stoomt door. Ze zijn bij Barcelona niet van plan om de 2-2 lang op het bord te laten staan. Ze willen erop en erover. . Barcelona stoomt door.

Ze zijn bij Barcelona niet van plan om de 2-2 lang op het bord te laten staan. Ze willen erop en erover.

clock 17:08 17 uur 08.

clock 17:07 17 uur 07. 2-2! Wat een begin van de tweede helft: 2-2 na 5 minuten. Geweldige kopbal van alweer Guijarro. De assist is van Bonmati. De wedstrijd ligt opnieuw open! . 2-2! Wat een begin van de tweede helft: 2-2 na 5 minuten. Geweldige kopbal van alweer Guijarro. De assist is van Bonmati. De wedstrijd ligt opnieuw open!

clock 17:06 17 uur 06. Daar is de aansluitingstreffer al . Graham Hansen met een prachtige dribbel. Ze vind Guijarro alleen voor doel die hoog in het doel binnenschiet. . Daar is de aansluitingstreffer al Graham Hansen met een prachtige dribbel. Ze vind Guijarro alleen voor doel die hoog in het doel binnenschiet.

clock 17:06 17 uur 06.

clock 17:04 17 uur 04. Voorlopig nog geen wissels bij beide ploegen. Kunnen de Catalanen, de wedstrijd openbreken en de aansluitingstreffer maken? . Voorlopig nog geen wissels bij beide ploegen. Kunnen de Catalanen, de wedstrijd openbreken en de aansluitingstreffer maken?

clock 17:02 17 uur 02. Tweede helft van start. Foster blaast het tweede bedrijf op gang. . Tweede helft van start Foster blaast het tweede bedrijf op gang.

clock 16:49 16 uur 49. Rust bij 0-2. Toch wel verrassend staat het 0-2 voor Wolfsburg bij de rust. Barcelona moest na 4 minuten meteen achtervolgen na een stevig schot van Pajor. Ze onderschepte de bal zelf op de helft van Barcelona en haalde verrassend uit van buiten de 16. De beste kansen waren voor Barcelona, maar een counter van de She-Wolves is dodelijk efficient. Popp kopte de 0-2 onhoudbaar voorbij Panos. Het plan van Wolfsburg coach Stroot loopt perfect. De Catalanen zullen uit een ander vaatje moeten tappen om de wedstrijd nog om te keren. . Rust bij 0-2 Toch wel verrassend staat het 0-2 voor Wolfsburg bij de rust. Barcelona moest na 4 minuten meteen achtervolgen na een stevig schot van Pajor. Ze onderschepte de bal zelf op de helft van Barcelona en haalde verrassend uit van buiten de 16. De beste kansen waren voor Barcelona, maar een counter van de She-Wolves is dodelijk efficient. Popp kopte de 0-2 onhoudbaar voorbij Panos. Het plan van Wolfsburg coach Stroot loopt perfect. De Catalanen zullen uit een ander vaatje moeten tappen om de wedstrijd nog om te keren.