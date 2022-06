Red Flames halen met sterk slotoffensief tienkoppig Noord-Ierland neer

Onverwachte gelijkmaker is tegenvaller

Na de 3-0-nederlaag tegen Engeland in hun eerste EK-oefeninterland wilden de Red Flames voor eigen publiek tonen wat ze in hun mars hadden. Toch hadden ze het in de openingsfase moeilijk met de felle duels van Noord-Ierland.

Pas halfweg de eerste helft kwamen de Belgen wat boven water. Na twee waarschuwingen kon Tessa Wullaert de score openen na een knap uitgespeelde actie.

De Belgen gaven het initiatief niet meer uit handen. Groot was dan ook de verbazin toen op slag van rust de gelijkmaker uit de lucht viel. Wade nam een bal meteen op de slof en liet Nicky Evrard kansloos: 1-1.