Pech blijft Vanheusden achtervolgen: verdediger loopt nieuwe blessure op

Genoa beleeft een dramatisch seizoen in de Serie A. De oudste club van Italië verloor vandaag voor de vierde keer op rij en kampeert op een voorlaatste plaats in het klassement.



Ook voor Zinho Vanheusden loopt het niet van een leien dakje in de laars. De Belgische verdediger stond ruim 2 maanden aan de kant met een spierblessure en is geen certitude in het team van Andrej Sjevtsjenko.



Toch mocht de nog steeds maar 22-jarige Vanheusden vandaag wel aan de partij beginnen, maar hij bleef tijdens de rust in de kleedkamer. De Italiaanse media maken gewag van een liesblessure.



En de wedstrijd zelf? Wel, die werd al bij al makkelijk gewonnen door de thuisploeg. Doelpuntenmakers van dienst waren Pedro, Acerbi en Zaccagni. In het slot kon Melegoni nog milderen voor de bezoekers.