Wereldkampioene Alvarado komt weer boven water op skiberg in Herentals

De Nederlandse hoofdrolspeelsters waren ook in Herentals meteen goed weg. Betsema, Alvarado en Brand kregen in de eerste ronde nog even het gezelschap van Belgisch kampioene Sanne Cant en van Yara Kastelijn, maar op de loodzware skiberg werden er kloofjes geslagen.

Alvarado was met haar technische bagage duidelijk in het voordeel in Herentals, en in halfweg de cross schudde ze daar ook de concurrentie af. Brand zette alles op alles om de wereldkampioene terug te halen. Ze naderde ook tot op enkele seconden, maar maakte op een cruciaal moment een koprol.

Zo kon Alvarado alleen naar de zege rijden. Het was al van de veldrit in Leuven geleden dat ze nog eens van de zege kon proeven. Brand moest vrede nemen met plaats twee, Betsema werd derde. Sanne Cant hield prima stand op plek 5.

"Ik had er zin in", glimlachte de wereldkampioene, die een periode van droogte dus kon stoppen. "Dat het de voorbije weken niet lukte, wilde niet zeggen dat het verkeerd was. Ik blijf gewoon mijn ding doen en ik had vandaag veel plezier in wat ik deed."

Alvarado ontkende niet dat een val in Leuven enkele weken geleden haar een tijdje parten heeft gespeeld. Ze kon twee weken amper trainen. "Als de rest dan sterker wordt en ik minder, dan is het gat groot. Maar je moet mentaal sterk zijn en dat ben ik."