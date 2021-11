Modderduivel Eli Iserbyt houdt Toon Aerts af na thriller in Besançon

Iserbyt is bijna zege nog kwijt door flinke glijpartij in de slotminuut

Spannende strijd tot aan de finish

Al vrij snel was duidelijk dat Aerts en Iserbyt onder hun tweetjes over de zege zouden beslissen op het modderige parcours in Besançon. Aerts nam bijna de volledige koers het heft in handen, Iserbyt beet zich vast in het wiel en loste niet.

In de voorlaatste ronde had Aerts wel een kloof te pakken na een een lange versnelling. Niet veel later gleed de winnaar van gisteren onderuit in een bocht, hij zag Iserbyt letterlijk over zich heen wippen. Aerts probeerde er met een ware beenveeg nog een stokje voor te steken, maar Iserbyt ging niet tegen de vlakte.

De WB-leider was daarna ontketend, Aerts kwam niet meer in de buurt. Op de laatste schuine kant van het lastige rondje ging het toch nog bijna mis voor Iserbyt. Hij gleed weg en moest te voet omhoog, maar ook bij Aerts was op dat moment het beste er wat van af.

Voor Iserbyt is het de vierde zege in de Wereldbeker, de twaalfde van het seizoen. Op enige afstand werd Pim Ronhaar erg knap derde. Zijn ploegmaat Aerts was door het dolle heen met diens podiumplaats.