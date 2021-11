Zo ontwijkt Eli Iserbyt de tackle van Toon Aerts: "Ben over zijn been gereden"

Michel Wuyts zag het gisteren gebeuren vanuit de commentaarpositie. "Die beweging van Toon Aerts is gegroeid uit een behoudsreflex", redeneert onze commentator. "In de cross is die inherent aan de druk."

"Denk aan de WK’s van 2001 en 2005: Mario De Clercq houdt op de trappen in Tabor Dlask op, ten voordele van Vervecken. En Sven Vanthourenhout remt Vervecken al op de sneeuw van Sankt Wendel af, ten voordele van Nys."

"In topcrossen houdt de leider vaak even in op de top van een talud om de rest te voet te zetten. Niet altijd edelmoedig, maar part of the game. Slachtoffers maken er zelden tamboer over", weet Wuyts.