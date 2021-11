Oppermachtige Lucinda Brand schiet na straffe solo opnieuw raak in Merksplas

Na afloop besprak een zichtbaar tevreden Brand haar wedstrijd: "Nee, het was niet verwacht dat iemand hier solo zou gaan. Zo zie je maar dat cross nooit voorspelbaar is. Mijn start was heel goed en ik had snel in de gaten dat er een gat was gevallen."

"Ik heb serieus doorgetrokken en nadien ben ik begonnen met doseren. Het is altijd leuk als je over zoiets na kan denken. Ook de zandbak ging vandaag echt goed. Ik voelde me echt bijzonder ontspannen."