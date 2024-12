Nederlandse toppers sturen hun kat naar Loenhout, profiteert titelverdedigster Sanne Cant?

Weinig toppers in Loenhout

Het contrast met de cross bij de mannen kan nauwelijks groter zijn. Terwijl de startlijst bij de heren gepeperd is met namen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Thibau Nys en Laurens Sweeck, oogt het deelnemersveld bij de vrouwen erg mager.



Een hoop toppers liet de wedstrijd, die als Exact Cross niet tot een klassement behoort, aan zich voorbijgaan. Bij de afwezigen: Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Puck Pieterse, Zoe Backstedt, Kata Blanka Vas en Marie Schreiber.



De afwezigen hebben ongelijk, zal vooral Sanne Cant denken. De Belgische kampioene krijgt een uitgelezen kans om opnieuw te winnen in Loenhout, net als vorig jaar. Verder is het uitkijken naar Marion Norbert Riberolle, Julie Brouwers, Anna Kay en Yara Kastelijn.