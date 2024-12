Marion Norbert Riberolle profiteert optimaal van foutje van Sanne Cant en wint in Loenhout

vr 27 december 2024 14:34

Sanne Cant is er niet in geslaagd om net als vorig jaar de Azencross in Loenhout te winnen. In haar afscheidsjaar had de Belgische kampioene lange tijd het stuur in handen, maar na een slipper moest ze haar hoofd buigen voor ploeggenote Marion Norbert Riberolle.



Sanne Cant wist goed genoeg dat Marion Norbert Riberolle haar belangrijkste concurrente zou worden en Cant wreef grijnzend in haar handen na de gemiste start van haar ploeggenote. De Belgische kampioene wilde in de mist het ijzer smeden terwijl het heet was, maar moest haar plan een eerste keer opbergen na een pijnlijke valpartij in de blubber. Aan het einde van de derde ronde rukte Cant zich toch los van de rest, maar Norbert Riberolle was helemaal opgewarmd en beet zich vast in haar wiel. Cant bleef druk zetten, maar nekte zichzelf met een parkeerfout in de smurrie. Norbert Riberolle koos het juiste traject en duwde haar turbo in gang. Ze liet zich de kaas niet meer van het brood eten.

"Ik ben superblij", reageerde de winnares. "Oorspronkelijk stond deze cross niet op mijn planning, maar met mijn trainer en ploeg hebben we op stage toch anders beslist." "Ik voelde me vanochtend niet zo goed en tijdens de verkenning had ik zware benen. Ik was nog een beetje slaperig, denk ik, maar ik heb mijn kans gegrepen."

Uitslag Exact Cross Loenhout ranking naam resultaat 1 Marion Norbert Riberolle in 48'49" 2 Sanne Cant op 23" 3 Imogen Wolff (GBr) 50" 4 Larissa Hartog 52" 5 Julie Brouwers 53" 6 Anna Kay 57" 7 Jamie de Beer (Ned) 1'01" 8 Lauren Molengraaf (Ned) 1'07" 9 Yara Kastelijn 1'17" 10 Marthe Truyen 1'51"