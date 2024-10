LIVESTREAM: Klein peloton geeft elkaar geen duimbreed toe in beginfase in Essen

Verdonschot verwacht snelle koers

Laura Verdonschot heeft in Engeland al competitieritme opgedaan en zit zo al aan 6e overwinningen dit seizoen. Ze wil maar al te graag op eigen bodem ook het zegegebaar maken. "Het ligt verbazend droog in Essen", zegt ze.



"Ik wist dat het niet de vettige editie van vorig jaar zou worden, maar de ondergrond is het duidelijk niet gewoon om droog te liggen. Het ligt heel hobbelig. Het wordt een heel snelle koers. Ik verwacht best een grote groep in een gesloten wedstrijd."