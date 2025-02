Sterke Zizou Bergs klopt Portugees Borges op weg naar kwartfinales in Marseille

Zizou Bergs heeft zijn beste tennis moeten bovenhalen om door te stoten naar de kwartfinales in Marseille. De Belg rekende in een driesetter af met de Portugees Nuno Borges, het 8e reekshoofd op het toernooi. Uiteindelijk haalde onze landgenoot het in 2-6, 7-6 en 2-6.