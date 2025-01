Zizou Bergs knokt zich in Auckland naar allereerste ATP-finale in zijn carrière

Zizou Bergs is met een knal aan 2025 begonnen. Onze landgenoot mepte zich in Auckland voorbij de Portugees Nuno Borges richting zijn allereerste ATP-finale in zijn carrière. Na een felbevochten driesetter werd het 2-6, 6-3 en 5-7. Bergs treft in de finale in Nieuw-Zeeland nu oude bekende Gaël Monfils.

Waar 2024 het jaar van de doorbraak was voor Zizou Bergs, moet 2025 het jaar van de bevestiging worden. Onze landgenoot begon vorige week in Hong Kong met wisselend succes aan het seizoen, deze week beproefde hij zijn geluk in Nieuw-Zeeland.

Op het hardcourt van Auckland verging het Bergs ook beter. Onze landgenoot, het nummer 71 van de wereld, werkte zich vanuit de kwalificaties op richting de hoofdtabel en kwam vervolgens helemaal op toerental.

Bergs baande zich een weg naar de halve finale - zijn eerste op ATP-niveau - waarin hij vrijdag tegen Nuno Borges uitkwam. De Portugees was het 7e reekshoofd in Auckland, maar van die status bleek op de baan niet veel overeind. Bergs overklaste Borges in set één met 2-6.

Het was al een lange week voor Bergs en die vermoeidheid leek in set twee door te schemeren. Het spelniveau van onze landgenoot daalde en daar profiteerde Borges van. Bergs moest de set met 6-3 aan de Portugees laten.