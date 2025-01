Zizou Bergs maakt slechte start goed en staat in halve finales in Auckland

Zizou Bergs beleeft een geweldige week in Nieuw-Zeeland. Het zag er even benard uit tegen de Spanjaard Roberto Carballes (ATP-57), maar onze landgenoot staat vanuit de kwalificaties wel mooi bij de laatste 4. Hij maakte 1-6-setverlies goed met 6-2, 6-3 in 1 uur en 53 minuten. Het is Bergs' eerste halve finale op de ATP Tour.