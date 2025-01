Ondanks "zware jetlag" maakt Zizou Bergs indruk in Auckland: "Ik droom van plekje in top 10"

wo 8 januari 2025 11:45

De batterijen zijn opgeladen in Limburg om nu uit te pakken in Nieuw-Zeeland. Zizou Bergs is sterk begonnen aan zijn seizoen in Auckland met een plekje in de kwartfinales. Het doet de "heel ambitieuze" Limburger nog wat meer dromen. "Ik sta telkens op met het doel om beter te doen dan gisteren."

De voorbije jaren had hij steeds maar een winterstop van een drietal weken. Door blessures tijdens het seizoen wilde Zizou Bergs namelijk nog zo lang mogelijk doorspelen. Nu kon de Belg nog eens 5 weken thuis in Limburg doorbrengen. "En dat was verfrissend", zegt hij. "Dat gaf me ook de ademruimte om me goed voor te bereiden." Wat extra tijd voor zijn nieuwe coach Kristof Vliegen om werkpunten aan te pakken. "We hebben gefocust op mijn aanval, want dat is toch mijn sterkte. Maar ook op mijn verdediging is er nog ruimte voor verbetering."

Wikken en wegen

De rust thuis en de noeste arbeid op het tennisveld werpen alvast vruchten af. In Hongkong botste Bergs in de 2e ronde nog op het Franse talent Arthur Fils, maar in Auckland maakt onze landgenoot indruk. Nochtans niet evident. "Na een vlucht van 10 uur kwam ik vrijdag toe, met een zware jetlag, en ik moest zaterdag al meteen spelen. Tegen Carreno Busta, een voormalige top 10-speler dan nog. Dat was toch een heel zwaar begin van het jaar." Maar Bergs overleefde de kwalificaties en schittert nu op de hoofdtabel. "Wedstrijden tegen die topspelers helpen om mijn grotere doel te bereiken. Ik heb al vaak sets gewonnen tegen spelers uit de top 10 en top 20, maar zeges blijven moeilijk." Nu hoopt Bergs uiteraard zo ver mogelijk te raken in Auckland, ook al komt hij dan misschien niet al te fris aan de start van de Australian Open op zondag. "Je moet altijd wikken en wegen tussen je doelen", zegt hij. "We kiezen er nu voor om alles te geven en dan zien we wel." "Minder fris in Melbourne? Dat zijn de risico's die we nemen. We hebben grote dromen, hoge doelen. Dus als we die willen halen, moet er gewoon veel gewonnen worden."

Met een heel uitdagend doel haal ik het beste uit mezelf. Zizou Bergs

Een eerste doel is alvast om verder te raken dan de eerste ronde op de Australian Open, iets wat vorig jaar niet gelukt is. "Een grandslamtoernooi levert veel punten en geld op, maar ik ben met mijn ranking afhankelijk van de loting", blijft Bergs realistisch. "Als ik meteen tegen een speler uit de top 10 moet, of zelfs Jannik Sinner of Carlos Alcaraz, is het moeilijk om te zeggen dat ik een bepaalde ronde wil halen." Niet dat Zizou Bergs niet ambitieus is. Integendeel, "ik ben heel ambitieus", benadrukt hij. "Ik ben veel beter voorbereid dan vorig jaar. Fysiek zit het beter en ik heb meteen mijn niveau gevonden." De Limburger droomt zelfs nog veel groter. "Mijn grootste doel is om in de top 10 te raken. Dat zal niet over enkele maanden lukken, maar het is wel het doel van mijn carrière. Met een heel uitdagend doel haal ik het beste uit mezelf." "Ik word wakker met het doel om elke dag beter te doen dan gisteren. De top 10 zal misschien maar over enkele jaren lukken, maar de top 50, 30 of 20 lukt misschien op kortere termijn."

Hype aanwakkeren