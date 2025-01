Het lukt David Goffin ook niet in het dubbelspel, Sander Gillé wint wel

Zijn eerste dubbelwedstrijd sinds 2015 op een grandslamtoernooi is geen succes geworden voor David Goffin. Samen met de Fransman Alexandre Mullin verloor hij op de Australian Open in twee sets van een Duits duo.

David Goffin heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen. Na zijn nederlaag in de eerste ronde van het enkelspel verloor hij ook meteen in het dubbeltoernooi van de Australian Open.

In Melbourne vormde Goffin een duo met Alexandre Muller. Het Belgisch-Franse duo verloor met 6-3 en 6-1 van de Duitse vierde reekshoofden Kevin Krawietz en Tim Puetz.

Het was nog maar de vierde keer dat Goffin dubbelde op een Grand Slam. Ook de vorige drie keer, in 2013 op het Australian Open en in 2012 en 2015 op het US Open, ging hij er in de eerste ronde uit.