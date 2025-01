Eerste ronde is voor 4e keer op een rij het eindstation voor David Goffin in Melbourne: "Geen ideaal seizoensbegin"

ma 13 januari 2025 12:14

Australian Open David Goffin ( 54 ) Benjamin Bonzi ( 64 ) einde 1 set 1 6 2 set 2 6 67 set 3 79

Even leek hij nog langer tegen te stribbelen, maar de eerste ronde is toch het eindstation geworden voor David Goffin op de Australian Open. Hij verloor in drie sets van de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 75). "Toch voel ik dat mijn beste tennis niet veraf is", reageerde Goffin.

Zou David Goffin er toch nog een viersetter (of zelfs vijfsetter) van maken? Ook de Fransman Benjamin Bonzi werd verrast toen de Luikenaar in de tiebreak van de derde set plots 3 matchballen wegwerkte. Na twee sets waarin Goffin amper weerwerk had kunnen bieden, kwam zijn heropleving als een verrassing. Goffin won ook al 3 keer van de 28-jarige Fransman, maar nu kwam er geen 4e keer. Het bleek een laatste stuiptrekking te zijn van onze landgenoot. Goffin, die ook in 2021, 2022 en 2024 er in de eerste ronde uit ging in Melbourne, moest alsnog het hoofd buigen. Goffin heeft zo nog geen match kunnen winnen dit jaar. In Brisbane en Adelaide verloor hij ook al zijn eerste matchen. Hij moet zijn koffers nog niet pakken, want voor het eerst sinds 2015 doet hij nog eens mee aan het dubbelspel, aan de zijde van de Fransman Alexandre Müller.



Bonzi neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaanse lucky loser Francesco Passaro (ATP 104), die in de eerste ronde profiteerde van de opgave vroeg in de tweede set van het Bulgaarse tiende reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 10).

"Geen ideaal seizoensbegin"

"Dit is spijtig", vertelde David Goffin na afloop aan de Belgische pers. "Het was een lastige wedstrijd, pas in de laatste set ging het een pak beter." "Bonzi speelt momenteel met veel vertrouwen en ging sterk van start. Daardoor kwam ik moeilijk in de wedstrijd en vond ik mijn ritme niet. Hij daarentegen haalde zijn beste tennis boven en zo ging het snel." "Na mijn hamstringblessure gaat het fysiek al wat beter, maar ik voel me toch nog geen honderd procent", bekende Goffin. "Dit is dus geen ideaal seizoensbegin, maar tegelijkertijd voel ik dat mijn beste tennis niet veraf is. Als ik me nog iets beter voel en de vorm wat terug is, kan ik met een reeksje mijn seizoen lanceren." Goffin neemt dit jaar voor het eerst sinds 2015 nog eens deel aan een dubbelspel op een grandslamtoernooi, samen met de Fransman Alexandre Müller. Zij treffen in de eerste ronde de Duitse vierde reekshoofden Kevin Krawietz en Tim Pütz. "Dat kan best leuk worden. Ik kom goed overeen met Alex, die er ook in de eerste ronde uitging. Het was dus de juiste keuze om hier ook op het dubbelspel in te zetten."