Elise Mertens slaat meteen toe op "Party Court" in het dubbelspel

do 16 januari 2025 09:14

Australian Open Elise Mertens ( 34 ) Ellen Perez Jaimee Fourlis ( 293 ) Petra Hule einde 6 set 1 4 7 set 2 5

Titelverdedigster Elise Mertens is met succes aan het dubbelspel begonnen op de Australian Open. Met haar nieuwe partner Ellen Perez was ze in twee sets te sterk voor het Australische duo Fourlis/Hule.

Elise Mertens verdedigt op de Australian Open haar titel. Vorig jaar won ze het grandslamtoernooi met de Taiwanese speelster Hsieh Su-wei, dit jaar vormt ze een koppel met Ellen Perez. In haar match in de eerste ronde was Mertens de enige niet-Australische op het terrein. Samen met Perez klopte ze twee andere Australische speelsters: Jaimee Fourlis en Petra Hule. Enkel om de wedstrijd af te maken hadden ze enige moeite. In de tweede set verspeelden Mertens en Perez een 4-0-voorsprong. Uiteindelijk wonnen ze met 6-4 en 7-5, na een opslagbeurt van Mertens.

Party Court

Elise Mertens en Ellen Perez speelden hun wedstrijd op Court 6 van de Australian Open, beter bekend als "Party Court", het feestterrein.

Langs het terrein kunnen de toeschouwers een drankje bestellen aan de bar. Het levert de nodige ambiance op, al is niet elke speler voorstander van het feestterrein. Elise Mertens voorlopig wel.

Court 6 op de Australian Open is geliefd bij de tennisliefhebbers. Naast het terrein staat een grote bar opgesteld.

Kimberley Zimmermann kan zich niet plaatsen