Elise Mertens baant zich probleemloos een weg voorbij Camila Osorio naar halve finales in Singapore

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Singapore. Onze landgenote mepte zich in twee sets voorbij de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 55). Nu wacht een duel met de Chinese Wang Xinyu (WTA 35).

Kon de partij beter beginnen voor Elise Mertens? Al in het eerste spelletje van de middag ging ze door de opslag van Camila Osorio.

Opnieuw een teken dat het voorlopig allemaal prima gaat in Singapore voor onze landgenote. Eerder had ze ook al brandhout gemaakt van Townsend (WTA 82) en Maria (WTA 73) aan de kant geschoven.

Na de vroege break hengelde Mertens telkens haar eigen games binnen. De eerste set was zo voor onze landgenote: 4-6.

In set 2 ging het nog iets vlotter. Mertens dwong tot 3 keer toe een break af. In 1 uur en 24 minuten had ze de klus geklaard (2-6). Mertens stoot door naar de halve finales in Singapore, waar de Chinese Wang Xinyu wacht. Dat is het vierde reekshoofd.