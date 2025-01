Net geen "double bagel": Elise Mertens maakt brandhout van Taylor Townsend in Singapore

Het toernooi in Singapore was voor Elise Mertens de eerste opdracht na de Australian Open, waar ze zowel in het enkel- als het dubbelspel in de tweede ronde uitgeschakeld werd.

In Singapore trof Mertens in de 1e ronde de Amerikaanse Taylor Townsend, die in Melbourne het dubbelspel won aan de zijde van Katerina Siniakova.

Mertens en Townsend stonden in hun carrière één keer eerder tegenover elkaar op het WTA-circuit. Vorig jaar klopte de Amerikaanse onze landgenote in 2 sets op het WTA-toernooi van Miami.

Maar in Singapore bleek Townsend vandaag geen partij voor Mertens, die net geen "double bagel" (2x 6-0) op het scorebord zette. Alleen in de eerste set kon Townsend een spelletje winnen. Na amper 55 minuten mocht de Amerikaanse inpakken.