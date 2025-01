Elise Mertens stoot na driesetter door naar kwartfinales in Singapore

Elise Mertens is goed bezig op het hardcourt van Singapore. Na haar dominante zege tegen de Amerikaanse Taylor Townsend in de eerste ronde, nam ze donderdag ook de maat van de Duitse Tatjana Maria.

Mertens moest de eerste set na een tiebreak nog aan Maria laten, maar daarna was onze landgenote een klasse te sterk voor het nummer 73 van de wereld. Het werd 7-6 (7/3), 3-6 en 1-6. De partij duurde 2 uur en 17 minuten.

De 29-jarige Mertens pikt in Singapore de draad weer op na de Australian Open. In Melbourne ging ze er in de tweede ronde uit. In de kwartfinale wacht nu het Colombiaanse zesde reekshoofd Camila Osorio (WTA 55).