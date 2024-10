Geen triomf in eigen land: Sander Gillé en Joran Vliegen stranden ondanks weerwerk in kwartfinales

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich in de Lotto Arena niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de European Open. De Belgische derde reekshoofden verloren in 1 uur en 25 minuten met 7-6 (10/8) en 6-3 van de Oostenrijkers Alexander Erler en Lucas Miedler.

Vijftig minuten hadden Alexander Erler en Lucas Miedler nodig om de eerste set in een tiebreak met 10-8 naar zich toe te trekken. De Lotto Arena smulde dan ook van een felbevochten opener.

In set twee gaven Gillé en Vliegen bij 2-1 hun tweede opslagspel uit handen. Dat kwamen ze niet meer te boven. Twee matchballen wisten de Limburgers nog te redden, de derde niet meer.

Twee keer, in 2019 en 2020, wisten Gillé en Vliegen wel de halve finales te bereiken in Antwerpen. Bij vier andere deelnames (2017, 2018, 2021, 2022) gingen ze er in de eerste ronde uit.