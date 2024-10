Elise Mertens raakt ondanks voorsprong niet over eerste horde in Wuhan

Wat goed begon, is uitgedraaid op een nederlaag voor Elise Mertens. De Belgische heeft haar wedstrijd in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Wuhan verloren van de Kroatische Donna Vekic. Het vijftiende reekshoofd haalde het in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-3.