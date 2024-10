Afscheid in mineur: Dominic Thiem zegt tennis vaarwel met nederlaag in 1e ronde

Dominic Thiem (ATP-318) heeft zijn laatste wedstrijd als tennisprof gespeeld. Voor eigen volk verloor de Oostenrijker in de 1e ronde van het ATP 500-toernooi in Wenen met 7-6 (8/6) en 6-2 van de Italiaan Luciano Darderi (ATP-42).

Dominic Thiem was ooit de nummer 3 van de wereld en kroonde zich in 2020 tot eindwinnaar van de US Open, zijn enige titel in een grandslamtoernooi.



Maar na die triomf kwam de Oostenrijker in het sukkelstraatje terecht. In 2020 scheurde Thiem de ligamenten in zijn rechterpols. Zijn oude niveau zou hij nooit meer halen.

2 maanden geleden kon Thiem geen laatste kunstje uit zijn mouw schudden op de US Open, zijn laatste grandslamtoernooi. Thiem ging eruit in de eerste ronde.



Ook voor eigen volk moest de 31-jarige Thiem vandaag in Wenen zijn thuisfans uitwuiven in de eerste ronde.

In de tiebreak van de 1e set vergat Thiem een setpunt te benutten tegen de Italiaan Darderi. In de 2e set was de kaars van zijn carrière helemaal uitgedoofd.