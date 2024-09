Zizou Bergs moet na driesetter het hoofd buigen voor Lorenzo Musetti in Peking

Zizou Bergs (74) heeft vrijdag de eerste ronde in het ATP 500-toernooi van Peking niet overleefd. Onze landgenoot ging strijdend ten onder tegen zesde reekshoofd Lorenzo Musetti, de bronzen medaille van de Olympische Spelen in Parijs. Na een driesetter werd het 5-7, 6-4 en 3-6.

Met Lorenzo Musetti trof Zizou Bergs meteen een lastige tegenstander in Peking. De jonge Italiaan stond dit jaar al in de halve finale op Wimbledon en veroverde vorige maand nog brons op de Olympische Spelen van Parijs.

Toch maakte Bergs (ATP 74) er een strijd van. Pas in de beslissende derde set kon Musetti (ATP 18) het verschil maken. Na 2 uur en 13 minuten stond er 5-7, 6-4 en 3-6 op het scorebord.

Bergs was de enige Belg op de hoofdtabel in Peking. Hij had zich via twee kwalificatierondes geplaatst. Het was ook zijn eerste duel tegen Musetti.