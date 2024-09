Chouchou Emma Navarro zet haar opmars voort met plek in halve finales US Open

Met Emma Navarro is een nieuw Amerikaans troetelkind opgestaan. De thuisfavoriete is 23 jaar en beleeft in 2024 haar seizoen van de doorbraak. Op de US Open plaatste ze zich vandaag voor de halve finales.

Emma Navarro zette de eerste set vlot naar haar hand, in set 2 had Paula Badosa het stokje in handen.

De Spaanse liep 5-1 uit, maar zakte daarna als een pudding in elkaar. Van 5-1 ging het naar 5-7.

Navarro blijft op die manier progressie maken in haar seizoen van de doorbraak. Op de Australian Open geraakte ze tot in de derde ronde, op Roland Garros tot in de vierde ronde en op Wimbledon was ze kwartfinaliste.

Nu doet Navarro, geboren in New York, dus al minstens een ronde beter. In haar halve finale ontmoet ze Aryna Sabalenka of Zheng Qinwen.

Voor deze editie had Navarro nog geen match op de hoofdtabel gewonnen in New York. In de vorige ronde klopte ze Coco Gauff.