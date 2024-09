Jannik Sinner toont zich maatje te groot voor Daniil Medvedev en staat bij laatste vier in New York

Jannik Sinner heeft het laatste plekje in de halve finales op de US Open veroverd. De Italiaanse nummer één van de wereld maakte in vier sets komaf met Daniil Medvedev. In de halve finale treft de topfavoriet nu de Britse revelatie Jack Draper.

Met Jannik Sinner en Daniil Medvedev stonden de twee overgebleven grandslamwinnaars op de US Open bij de mannen al tegenover elkaar in de kwartfinale. Sinner, het nummer één van de wereld en dit jaar al winnaar op de Australian Open, was wel de favoriet.

Dat bewees de Italiaan in set één. Met dominant tennis drukte hij Medvedev al snel achteruit: 6-2. Maar de Rus knokte zich in zijn typisch onorthodoxe stijl terug. In set twee draaide hij vlot de rollen om: 1-6.

Alles was te herdoen in set drie, maar daarin krikte Sinner opnieuw zijn niveau op. Met enkele heerlijke punten sloeg hij Medvedev een 6-1 om de oren. In set vier drukte de Italiaan door, Medvedev kon zich nog even weren maar moest finaal het hoofd buigen: 6-4.

Zo staat Sinner voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van de US Open. Daarin treft hij de Britse revelatie Jack Draper, die in de kwartfinale afrekende met Alex De Minaur. De andere halve finale is een Amerikaans onderonsje tussen Taylor Fritz en Frances Tiafoe.