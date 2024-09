Is de nieuwe Andy Murray opgestaan? Jack Draper zonder setverlies naar halve finales

wo 4 september 2024 23:25

US Open: kwartfinales Jack Draper ( 25 , 25 ) Alex De Minaur ( 10 , 10 ) einde 6 set 1 3 7 set 2 5 6 set 3 2

15 sets gespeeld en 15 sets gewonnen. Die statistiek staat op de scorekaart van de 22-jarige Engelsman Jack Draper op de US Open. In Groot-Brittannië hopen ze stilletjes dat hij nog twee matchen kan stunten in New York.

Jack Draper is de nummer 25 van de wereld en speelt in New York het toernooi van zijn leven. Ook Alex De Minaur (ATP-10) kon hem geen set afsnoepen. In Groot-Brittannië hopen ze nu vurig dat Draper Andy Murray kan opvolgen. Murray was de laatste Brit die een grandslamtoernooi kon winnen: Wimbledon 2016. Draper wordt alvast de eerste Brit in de halve finales van de US Open sinds Murray de laatste 4 bereikte in 2012.