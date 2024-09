Sander Gillé moet verstek laten gaan voor kwartfinales in gemengd dubbelspel op US Open: "Jammer"

Geen halve finales in het gemengd dubbelspel op de US Open voor Sander Gillé en zijn Australische dubbelpartner Ellen Perez. Onze landgenoot is niet in actie gekomen door een buikspierblessure.

Sander Gillé en Ellen Pere zouden maandagavond hun kwartfinale spelen in het gemengd dubbel in New York, maar het Belgisch-Australische duo is niet in actie gekomen. Gillé moest noodgedwongen verstek laten gaan.



Onze landgenoot kampte met pijn aan zijn buikspieren na de vorige wedstrijd. Bij een echografie bleek dat hij een spierverrekking opgelopen had. Met het oog op de Davis Cup Finals en de rest van het dubbelseizoen, samen met Joran Vliegen, wilde hij geen risico's nemen.

"Het is jammer om het toernooi zo te moeten eindigen, zeker omdat er kansen waren met Ellen. Maar er komen nog kansen, daar ben ik zeker van. Op dit moment was dit de meest wijze beslissing. Ik ga me goed verzorgen en rusten en dan zou alles in orde moeten komen", aldus Gillé.

Gillé speelt van 10 tot 15 september met België in de Davis Cup Finals. Ons land zit samen met Nederland, Italië en Brazilië in groep A. De top 2 in elke poule stoot door naar de Final 8, eind november in Malaga.