Geen nieuw dubbelsucces: Mertens en Hsieh struikelen al in 1e ronde US Open

Na een magere voorbereiding zijn Elise Mertens en dubbelpartner Su-Wei Hsieh al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Tegen het Frans-Chinese duo verloren ze in twee korte sets.

Het ene hardcourt is het andere niet. Elise Mertens en Su-Wei Hsieh wonnen begin dit jaar nog de Australian Open, maar in New York vlotte het een pak minder.

De voorbereiding was dan ook mager. "Ik moest haar overtuigen om te spelen in Cincinnati om toch wat voorbereiding te hebben", zei Mertens vooraf.

En net als in Cincinnati werden Mertens en Hsieh uitgeschakeld in de eerste ronde van de Us Open, na amper een uurtje spelen tegen de Franse Kristina Mladenovic (WTA 44 dubbel) en de Chinese Zhang Shuai (WTA 62 dubbel).

Voor Mertens, in 2019 samen met de Wit-Russiche Aryna Sabalenka nog eindlaureate op de US Open, is het tweede opeenvolgende keer dat ze al in de openingsronde haar koffers moet pakken in Flushing Meadows. Vorig jaar sneuvelde ze in de 1e ronde aan de zijde van de Australische Storm Hunter.

De Belgische nummer een is wel nog actief in het enkelspel, waar ze in de derde ronde de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) treft.