Jannik Sinner vermijdt met vlotte zege hetzelfde lot als Djokovic en Alcaraz

US Open

Niet voor alle favorieten was het bijltjesdag op de US Open. Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner stootte vlot door naar de 4e ronde en maakt nog steeds kans op zijn 2e grandslamtitel van het seizoen.

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic zijn uitgeteld, maar Jannik Sinner doet wel nog altijd mee voor de prijzen op de US Open.

De Italiaan kende weinig moeite met de Australiër Christopher O'Connell, waardoor hij voor het 4e jaar op een rij in de 4e ronde staat op Flushing Meadows.

Het nummer 1 van de wereld maakte niet dezelfde fout als Djokovic en Alcaraz en begon met het mes tussen de tanden. Vanaf de baseline vuurde hij 46 winners af, tegenover maar 22 unforced errors.

Sinner zit nu aan een reeks van 7 zeges op een rij, de titel in Cincinnati inbegrepen. Kan hij na de Australian Open ook de US Open op zijn naam schrijven? Aan Tommy Paul of Gabriel Diallo om daar een stokje voor te proberen steken.