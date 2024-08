Elk breakpunt verzilverd: Greet Minnen staat in 2e ronde US Open na solide winst tegen Poolse

Greet Minnen (WTA-70) heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op de US Open. Ze versloeg de Poolse tennisster Magdalena Frech (WTA-43) in 2 sets. Het werd 2 keer 7-5.

Greet Minnen is goed begonnen aan de laatste grand slam van het tennisseizoen. Al begon ze haar wedstrijd tegen Magdalena Frech niet goed. Ze moest haar eerste opslagspelletje meteen inleveren.



Maar bij een 1-2-stand maakte ze break al ongedaan. Beide speelsters hielden vanaf dan gemakkelijk hun opslag, tot Minnen bij 6-5 de kans kreeg om de set binnen te halen. Met een mooie winner maakte ze het af.



In de 2e set leek Minnen korte metten te maken met haar Poolse tegenstandster. In geen tijd kwam ze 4-0 voor. Maar toen kreeg Minnen het plots moeilijker om haar eigen opslag te behouden. Zo kwam Frech terug tot 4-4 en bij 5-5 moest Minnen zelfs breakpunten wegwerken.



Dat deed ze en bij 6-5 kreeg ze een matchbal. En zoals de hele wedstrijd was een breakpunt voor Minnen gelijk aan een game. Frech sloeg de matchbal buiten, waardoor Minnen naar de 2e ronde doorstoot. Daarin zal ze het opnemen tegen Donna Vekic (WTA-24) of Kimberley Birrell (WTA-147).