Gefrustreerde Carlos Alcaraz slaat racket aan diggelen en verslikt zich in Monfils: "Slechtste wedstrijd ooit"

Op z'n zachtst gezegd niet het dagje van Carlos Alcaraz. De verliezende finalist op de Olympische Spelen wilde de zegedraad weer oppikken op de Cincinnati Open, maar in de 2e ronde verslikte hij zich verrassend in de Fransman Gaël Monfils. Het racket van de Spanjaard moest het bekopen. "Ik weet echt niet wat er gebeurd is", reageert Alcaraz.

Na 4-6-winst in de eerste set was er geen wolkje aan de lucht. Maar dan ging het bergaf met het spelniveau en het geduld van Carlos Alcaraz.

De Spanjaard had in Cincinnati plots enorm veel moeite met de fel aanklampende Gaël Monfils. De Franse speler pakte set 2 na een zware tiebreak. Ook in de beslissende set trok hij aan het langste eind: 6-4

Dat niets lukte bij de immer kalme Alcaraz, werd pijnlijk duidelijk tijdens de match. Hij sloeg zijn racket in flarden. Een zeldzaam beeld bij de Spaanse speelvogel. Toch kon het momentje stoom afblazen zijn exit niet verhinderen in ronde 2.

"Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet hoe ik op deze baan moet spelen, maar vandaag kon ik niet beter", zei Alcaraz na de partij. "Dit was de slechtste wedstrijd die ik ooit in mijn carrière heb gespeeld."

Gelukkig was het voor de nummer 3 van de wereld - in tegenstelling tot zijn racket - niet zijn laatste wedstrijd van zijn loopbaan.