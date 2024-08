Botic van de Zandschulp stuurt favoriet Carlos Alcaraz genadeloos naar huis op US Open

Carlos Alcaraz zal de US Open niet voor een tweede keer winnen dit jaar. Het 21-jarige Spaanse fenomeen ging er in de tweede ronde zonder pardon uit tegen de Nederlander Botic van de Zandschulp, pas het nummer 74 van de wereld. Na drie sets stond het 1-6, 5-7 en 4-6.

Met een vroege exit in Cincinnati had Carlos Alcaraz geen al te beste generale repetitie afgewerkt op de US Open. De laureaat van 2022 werkte zich in New York nog wel relatief vlot door de eerste ronde, maar in ronde twee stokte de motor.

De bescheiden Nederlander Botic van de Zandschulp, het nummer 74 van de wereld, greep het Spaanse nummer drie in set één meteen bij de keel. Voor Alcaraz het goed en wel besefte stond er 1-6 op het bord.

In set twee bracht Alcaraz wel opnieuw zijn typische grinta op de baan, maar het was opnieuw Van de Zandschulp die finaal aan het langste eind trok: 5-7.

Alcaraz stond met de rug tegen de muur in set drie. Tot 4-4 hield de Spanjaard gelijke tred met de Nederlander, maar toen moest hij nog maar eens zijn opslag afgeven. Van de Zandschulp maakte het daarop genadeloos af: 4-6.

Voor de 28-jarige Nederlander, die in 2021 al in de kwartfinale stond in New York, is het een van zijn mooiste zeges uit zijn carrière. In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Brit Jack Draper (ATP 25). In de vierde ronde wacht dan mogelijk een duel met David Goffin.