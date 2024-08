Secure David Goffin gaat door op elan en plaatst zich voor kwartfinales in Winston-Salem

David Goffin (ATP-90) is op dreef in Winston-Salem. Nadat hij in de 2e ronde het 5e reekshoofd had opzijgezet in 2 sets deed hij dat in de 1/8e finales nog eens. Dit keer was het de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-56) die in 2 sets voor de bijl ging.



Goffin speelde erg secuur en maakte tijdens de wedstrijd maar 3 onnodige fouten. Het contrast met de Fransman was groot. Die was goed voor 19 onnodige fouten.



In de kwartfinales wacht ofwel de Kroaat Borna Coric (ATP-87) of de Australiër Rinky Hijikata (ATP-65).



Ook Zizou Bergs is actief op het Amerikaanse hardcourt. Hij speelt tegen de Amerikaan Alex Michelsen (ATP-52).