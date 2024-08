Goffin volgt voorbeeld van Bergs en stoot door in Winston-Salem

David Goffin heeft zich net als Zizou Bergs geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem. In North Carolina schakelde hij de Spanjaard Jaume Munar uit in drie sets.

David Goffin stoomt zich in de Verenigde Staten klaar voor de US Open, waarvoor hij zijn ticket al op zak heeft. Vorige week schopte hij het al tot de halve finales van het Challenger-toernooi in Cary.

De overstap naar het ATP-niveau heeft hij in Winston-Salem ook verteerd. De 33-jarige Belg moest wel ruim twee en een half uur knokken tegen de Spanjaar Jaume Munar (ATP 82).

In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen de Italiaan Luciano Darderi (ATP 38), die als vijfde reekshoofd vrij was in de eerste ronde.