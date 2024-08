Zizou Bergs rekent in driesetter af met Amerikaanse wildcard Reilly Opelka in Winston-Salem

Zizou Bergs heeft zich naar een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Winston-Salem geknokt. Hij klopte publiekslieveling Reilly Opelka in drie pittige sets.

Hij is misschien een kopje kleiner dan de boomlange Amerikaan van 2,11m, maar Zizou Bergs heeft Reilly Opelka wel een kopje kleiner gemaakt in Winston-Salem.

Opelka die door operaties aan zijn pols en heup pas zijn vierde toernooi van het seizoen speelde, weerde zich kranig. De wildcardspeler dwong Bergs tot een driesetter.

In de tiebreak kon onze landgenoot dan toch het laken naar zich toe trekken. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen het zesde reekshoofd Tomas Martin Etcheverry (ATP 37). De 25-jarige Argentijn was vrij in de eerste ronde.

Bergs is niet de enige Belg die in actie komt in Winston-Salem. David Goffin speelt vanavond tegen de Spanjaard Jaume Munar (ATP 89).

Beide Belgen bereiden zich in de VS voor op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen, dat op 26 augustus uit de startblokken schiet.