VIDEO - Oekraïense tennisster Elina Svitolina kan tranen niet bedwingen na overwinning op Wimbledon

Elina Svitolina (WTA-21) heeft zich voor het tweede jaar op een rij geplaatst voor de kwartfinale op Wimbledon. Al was dat voor de 29-jarige Oekraïense door de oorlog in haar thuisland bijzaak. "Ik kon me niet goed focussen", zei een geëmotioneerde Svitolina na afloop.

Elina Svitolina verscheen op het heilige gras van Wimbledon met een zwart lintje op haar wit tenue. Eerder op de dag kwam het nieuws dat Rusland raketten afgevuurd had op Oekraïne en een kinderziekenhuis trof. Bij de aanval zouden al zeker 36 burgers omgekomen zijn.



Svitolina kon haar tranen dan ook niet bedwingen na de wedstrijd, ook al speelde ze zelf een uitstekende partij. "Het was een goede prestatie, maar het is een moeilijke dag vandaag. Ik kon me dan ook niet goed focussen op de wedstrijd."



"Het is al de hele dag moeilijk om het nieuws te lezen. Ik vond het dan ook extreem moeilijk om het terrein op te gaan." Ze bedankte achteraf het publiek nog om haar te steunen vandaag.



In de kwartfinale wacht het 4e reekshoofd Elena Rybakina. Al zal Svitolina daar voorlopig nog niet echt mee bezig zijn.