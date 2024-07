Titelverdediger Carlos Alcaraz tackelt Daniil Medvedev op weg naar nieuwe finale op Wimbledon

vr 12 juli 2024 17:36

wimbledon: halve finales Daniil Medvedev ( 5 , 5 ) Carlos Alcaraz ( 3 , 3 ) einde 77 set 1 61 3 set 2 6 4 set 3 6 4 set 4 6

Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op een rij de finale op Wimbledon bereikt. De Spaanse titelverdediger nam in de halve finale de maat van Daniil Medvedev. De Rus won de eerste set, maar had daarna geen verhaal tegen een ontketende Alcaraz. In de finale wacht Novak Djokovic of Lorenzo Musetti.



Met Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev mochten de nummers 3 en 5 van de wereld bikkelen voor het eerste finaleticket op Wimbledon. Titelverdediger Alcaraz had op weg naar de laatste vier nog niet zijn allerbeste tennis getoond, Medvedev had in de kwartfinale dan weer de scalp van 's werelds nummer één Jannik Sinner veroverd.



In de eerste set toonde Medvedev zijn vertrouwen. Alcaraz zocht naar de juiste lijnen, maar vond die niet, getuige zijn vele ongedwongen fouten. De Spanjaard kon na een 5-2-achterstand wel nog een tiebreak uit de brand slepen, maar daarin domineerde Medvedev: 7-1 en setwinst.

Alcaraz onder stoom

Alcaraz moest zijn niveau opkrikken en deed dat ook. De foutenlast ging omlaag, wat bij momenten resulteerde in heerlijke punten. Met 3-6 hing hij in set twee met overwicht de bordjes in evenwicht, die lijn trok hij door in set drie met 4-6-winst.

Set vier ging lang gelijk op tot Medvedev bij 3-3 opnieuw een opslagspelletje moest afgeven. De Rus pruttelde nog even tegen, maar moest finaal toch het hoofd buigen: 4-6.

Alcaraz staat zo in zijn tweede opeenvolgende finale op Wimbledon. De nog altijd maar 21-jarige Spanjaard bikkelt zondag tegen Lorenzo Musetti of Novak Djokovic om een nieuwe titel in de All England Club.