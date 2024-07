Rafael Nadal plaatst zich voor het eerst sinds januari voor kwartfinale: Spanjaard klopt Brit Norrie in Zweden

Rafael Nadal (ATP-261) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP 250-toernooi in het Bastad, Zweden. De 38-jarige Spanjaard won in twee sets met twee keer 6-4 van het Britse vijfde reekshoofd Cameron Norrie.

Rafael Nadal lijkt in goede doen. In een voorbereidingstoernooi op de Olympische Spelen in Parijs had hij een kleine twee uur nodig om het vijfde reekshoofd en voormalig nummer 8 van de wereld, Cameron Norrie, naar huis te sturen.

Voor Nadal, die de Nordea Open in 2005 al won, is het toernooi in Bastad het eerste sinds zijn uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros. De Spanjaard verloor eind mei van olympisch kampioen Alexander Zverev en liet Wimbledon schieten om zich voor te bereiden op de Spelen in Parijs.

"Ik moet nog verbeteren om klaar te zijn voor de Spelen", zei Nadal kritisch na afloop van de wedstrijd. "Het is lang geleden dat ik nog een wedstrijd heb gespeeld, maar ik ben tevreden met mijn forehand en opslag. Met mijn backhand moet ik nog iets agressiever zijn, zoals ik op het einde van de tweede set heb gedaan. Het is een fijn gevoel dat ik goed kan presteren tegen een goede speler zoals Cameron."

Het is sinds januari geleden dat Nadal nog eens in een kwartfinale stond. Toen verloor hij tegen de Australiër Jordan Thompson in het ATP 250-toernooi van Brisbane.