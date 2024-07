Joelija Poetintseva maakt op Wimbledon einde aan zegereeks van nummer 1 Iga Swiatek

Iga Swiatek was de laatste maanden weer haar ongenaakbare zelf. De Poolse nummer één van de wereld verloor voor het laatst op het gravel van Stuttgart, tegen Aryna Sabalenka op 20 april.

Daarna won Swiatek de toernooien van Madrid en Rome en triomfeerde ze voor de vierde keer op Roland Garros. Ook op het gras van Wimbledon was de Poolse de torenhoge favoriet voor de eindzege, maar dat draaide anders uit.

In de derde ronde trof ze met Joelija Poetintseva het nummer 35 van de wereld. Set één ging nog met 6-3 naar Swiatek, maar daarna nam de Kazakse de wedstrijd in handen. Met dominant tennis hing ze de bordjes snel weer gelijk: 1-6.

In de derde set was Swiatek volledig de weg kwijt. Ze gaf meteen tweemaal haar opslag af en moest bij 2-6 finaal het hoofd buigen. De 29-jarige Poetintseva pakt zo de mooiste zege uit haar carrière.

In vijf optredens op Wimbledon heeft Swiatek het nooit beter gedaan dan het bereiken van de kwartfinales in 2023. Ze werd in 2022 al in de derde ronde uitgeschakeld en ging er in 2021 bij de laatste 16 en in 2019 in de eerste ronde uit.

Bij de laatste 16 staat Putintseva tegenover de Letse Jelena Ostapenko (WTA 14), die een paar uur eerder de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 97) in twee sets met 6-1, 6-3 versloeg.