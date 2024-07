Jasmine Paolini krijgt Donna Vekic op de knieën in langste halve finale ooit op Wimbledon

Ondanks de vermoeidheid liep Vekic in set 3 al snel uit tot 3-1, maar de kleine Italiaanse Paolini gaf niet op en kwam opnieuw in de set. Een supertiebreak moest bepalen wie zondag voor een eerste Wimbledontitel mag strijden. Met maar twee punten verschil moest de Kroatische finaal het onderspit delven.

Het nummer 7 van de wereld hoopte in Londen die hemelbestorming verder te zetten en schopte het tot de halve finale. Daarin trof ze de Kroatische Donna Vekic, die in haar eerste halve finale op een grand slam stond.

Met een vierde ronde in Australië en een finale op Roland Garros was de 28-jarige Jasmine Paolini dit jaar helemaal doorgebroken aan de top van het vrouwentennis.

Dankzij haar finales op Roland Garros en Wimbledon treedt Paolini in de voetsporen van tennislegende Serena Williams, die in 2016 als laatste speelster hetzelfde pad bewandelde. Bovendien is ze ook de eerste Italiaanse tennisspeelster ooit die zich plaatst voor de finale op Wimbledon.



"Het was een heel intense match", zei de Italiaanse achteraf. "Ik probeerde mijn beste tennis te spelen, maar mijn service was heel slecht en zij sloeg winners naar alle kanten op de baan."



"Er is geen beter plaats voor een tennisspeler om te vechten voor elke bal in een match als deze. De laatste maanden waren crazy voor mij, maar ik probeer gewoon te genieten want ik hou van tennis. Nu ga ik een ijsbad nemen, maar ik ben zo blij om in de finale te staan."



In die finale neemt ze het op tegen de Kazachse Jelena Rybakina (WTA-4), die in 2022 Wimbledon won, of de Tsjechische ex-Roland Garros-winnares Barbora Krejcikova (WTA-32).